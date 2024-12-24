شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف الشيتانى: الرئيس السيسي تعامل مع مشكلة الزيادة السكانية بأسلوب جديد والان مع تفاصيل الخبر

قال عاطف الشيتانى مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، إن الرئيس السيسى تعامل مع مشكلة الزيادة السكانية بكل شفافية وبأسلوب جديد، موضحا أن الدولة لها دور والمجتمع كذلك، لأن الأخير هو المنتج لعدد الأطفال الزائد فى حدود المشكلة السكانية.

وأضاف عاطف الشيتانى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تحاول أن تتعامل مع المشكلة بشكل مختلف وهو ما رأينه فى التوسع بإنشاء المدن والامتداد العمرانى، وتوفير ملايين الشقق مع إنشاء الطرق الجديدة، والذى سيحدث فرقا مع الأجيال المقبلة.

ولفت عاطف الشيتانى، إلى أن عدد مواليد الأطفال الجديدة يتطلب إنشاء فصول بالآلاف، وهو ما يؤثر على جودة التعليم الذى يتطلب معلم جيد ومدرب يتقاضى مرتب مجذى، وتكنولوجيا متوفرة وهو ما لا يمكن توفيره فى ظل هذا العدد الكبير من الطلاب.



