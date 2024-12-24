شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربى وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

فيما بدأ موكب رئيس الأساقفة الدكتور سامى فوزى فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التى تحتفى بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذى يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب والصم.