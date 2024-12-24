شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكلف نائبه بزيارة المصاب ومتابعة تلقيه الرعاية الصحية اللازمة وصرف مبلغ مالي والان مع تفاصيل الخبر

كلف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نائبه الدكتور محمد الطيب، بزيارة المصاب في حادث مصعد بديوان عام الوزارة، ومتابعة تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بصرف مبلغ مالي بشكل عاجل للمصاب، والتحقيق الفوري في اسباب الحادث.