شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تصعد يوسف العبد لعضوية المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، تصعيد الدكتور يوسف العبد عضوا بمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، بعد استقالة عضو من المجلس لسفره خارج البلاد.

العبد حاصل على دكتوراة فى أمراض وتغذية الأسماك كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية، وكان عضوا بمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين فى دورة 2016/ 2020 برئاسة الدكتور خالد العامرى.

وشغل رئيس لجنة الأدوية بالنقابة العامة بتلك الفترة، واللجنة كان لها دورا هاما فى تلك الفترة فى التصدى لقانون مزاولة الصيدلة فى بعض المواد التى كانت تجور على حق الأطباء البيطريين فى بيع الدواء البيطرى، وتم رفض هذه المواد، بالإضافة إلى وضع اللائحة التنفيذية والمشاركة بالقانون الخاص بهيئة الدواء المصرية فيما يخص الأدوية البيطرية.



قدم العبد الشكر للدكتور مجدى حسن النقيب العام على ثقته الكبيرة، مشيرا إلى أنه يسعى دائما لخدمة زملائه الأطباء البيطريين والعمل على خدمة والارتقاء بمهنة الطب البيطري.



من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن استمرار أعمال اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابتي القاهرة و الجيزة الفرعيتين 2025، حيث صرح الدكتور عبد العزيز الجوهري رئيس اللجنة ، بأن اللجنة في حالة انعقاد دائم لفحص كافة ملفات السادة المرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين 2025، إلى جانب إعداد التجهيزات اللازمة لإجراءات العملية الانتخابية وكذلك التواصل مع الجهات القضائية للإشراف الكامل علي تلك الانتخابات.

ويذكر أن اللجنة مستمرة في تلقي الطعون والتنازلات طبقا للمواعيد الملعن عنها مسبقا.



