وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للاحتفالات بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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