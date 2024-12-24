شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يؤكد أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء مجلس الجامعة؛ التهنئة بقرب حلول العام الجديد 2025م، سائلين المولى -عز وجل- أن يجعله عام بركة وسعادة على مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف، كما قدم مجلس الجامعة التهنئة بقرب حلول شهر الله المحرم شهر (رجب) جعله الله شهر خيرات، داعين المولى -عز وجل- أن يبلغنا شهر رمضان المبارك بأمن وسلام.



وطالب مجلس الجامعة بتهيئة المناخ الملائم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ الأيام المقبلة، مع مراعاة أن تكون الأسئلة من المقررات الدراسية التي تم شرحها.

وأكد مجلس الجامعة على تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بمنع من لم يتخط نسب الحضور (75℅) من دخول الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ورصد أعمال الامتحانات من خلال زيارات ميدانية على أرض الواقع تتفقد اللجان، وترصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم برفع تقارير يومية إلى إدارة الجامعة؛ بهدف أن تخرج الامتحانات بأفضل صورة ممكنة في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وقدم مجلس الجامعة الشكر والتقدير لجميع الكليات التى أحيت ذكرى اليوم العالمي للغة العربية ولعلها تكون بادرة وتذكرة أن نظل نحتفي بها طوال العام وليس شهر ديسمبر فقط.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور سيد بكرى أحمد عبد اللطيف، عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة، بثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، داعيًّا المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد في موقعه الجديد من أجل رفعة راية جامعة الأزهر عالية خفاقة.



