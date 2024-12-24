شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: 9 شهداء وعدد من المصابين في قصف للاحتلال على جباليا النزلة شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطيني، قبل قليل، عن سقوط 9 شهداء وعدد من المصابين في قصف للقوات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا النزلة شمال قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن إصابة 4 أشخاص بالرصاص الحي في منطقة وردان قرب بيت آمر بمحافظة الخليل بالضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.