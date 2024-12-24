شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين غدا على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط للرياح الجنوبية الغربية غدا الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية ليومي الأربعاء 25 ديسمبر والخميس 26 ديسمبر 2024 على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من (مطروح - الإسكندرية)، و سرعة الرياح( 40-50)كم/ساعة، و ارتفاع الأمواج من( 2 -3 )م.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

ومتوقع غدا تأثر البلاد بنشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.



