شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تستقبل وفد طلاب مدرسة مصرية بكندا لزيارة مشروعاتها فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مؤسسة حياة كريمة، وفدا من شباب مدرسة "فيلوباتير كولدچ" الكندية أثناء زيارتهم لمصر، مما يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن داخل مصر وخارجها، والزيارة ركزت على مشروعات "حياة كريمة" فى محافظة الغربية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

تضمنت برنامج الزيارة الوصول إلى المطرانية الفلك:

بدأ الوفد يومه بالوصول إلى منطقة المطرانية/ الفلك فى تمام الساعة 8:00 صباحًا، حيث تم استقبالهم بحفاوة بمحافظة الغربية.

كما تم زيارة دار العطاء لرعاية الأيتام فى الساعة حيث زار الوفد دار العطاء وشارك فى توزيع الهدايا على الأطفال، مما أدخل البهجة إلى قلوبهم.

وفيما يخص مشروعات حياة كريمة فقد تم زيارة قرية نهطاى، تم تفقد المنطقة الخدمية، وزار الوفد قرية نهطاى، التى تُعد واحدة من القرى النموذجية التى شهدت تنفيذ مشروعات لمبادرة “حياة كريمة”، تم تصنيفها كقرية خضراء، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها.

زيارة مجمع الفلك لرعاية ذوى الهمم:

تضمنت الزيارة أيضًا جولة فى مجمع “الفلك” لرعاية أبطال متلازمة داون فى قرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. يُعد هذا المشروع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى دمج ذوى الهمم فى المجتمع وتطوير مهاراتهم. يقع المجمع على مساحة إجمالية تبلغ 6332 مترًا مربعًا، ويضم مبنيين يحتويان على عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرف إعاشة فندقية، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، وغرف للموسيقى والفنون والأعمال الحرفية. والذى تقدم له مؤسسة حياة كريمة كافة أوجه الدعم الممكنة.

وفى نهاية اليوم بعد الوصول إلى القاهرة

ألقت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى كلمة عن أهمية دور المجتمع المدنى وأهمية التحالف فى توحيد الجهود.

ثم ألقت السيدة عهود وافى التى تحدثت عن مؤسسة “حياة كريمة” التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى و الدور التى تقوم به المؤسسة للوصول إلى للفئات مستحقة الدعم ودور المؤسسة فى تحقيق التكافل الاجتماعى وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأيضا تم إلقاء كلمة من قبل الدكتورة مروى فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة تبرز إنجازات المؤسسة من منظور دولي.

مشاركة المصريين فى الخارج:

أظهر الوفد حرص المصريين فى الخارج على دعم وطنهم الأم، حيث قاموا بتقديم هدايا للفئات الأكثر احتياجًا فى الأماكن التى زاروها، مما يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن داخل مصر وخارجها.

ختام الزيارة:

اختُتمت الزيارة بتأكيد الوفد على أهمية تعزيز الروابط بين المصريين فى الخارج ووطنهم، واستعدادهم للمشاركة فى المزيد من المبادرات التى تسهم فى تنمية المجتمع المصرى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تُعد “فيلوباتير كولدچ” أول مدرسة تأسست بأيدى الجالية المصرية فى كندا، وتقع فى مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو.



وفد كندى يشارك فى توزيع الهدايا ويزور مشروعات حياة كريمة



وفد كندى يشارك فى توزيع الهدايا



وفد كندى يشارك فى توزيع الهدايا



وفد كندى يزور مشروعات حياة كريمة



وفد كندى يشارك فى توزيع الهدايا ويزور مشروعات حياة كريمة



وفد كندى يشارك فى توزيع الهدايا ويزور مشروعات حياة كريمة



وفد كندى يشارك فى توزيع الهدايا ويزور مشروعات حياة كريمة