شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمات الدفع عبر أنظمة تشغيل أندرويد فى مصر النصف الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر حكومى مسؤول أنه سيتم إطلاق خدمات الدفع عبر أنظمة تشغيل أندرويد فى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل 2025 ، وتشمل جوجل باى وغيرها من التطبيقات التى تتيح إضافة كروت الخصم والائتمان والدفع بسهولة وطبقا لأعلى أنظمة تشفير البيانات والمعلومات.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه يتم إجراء الاختبارات والتجارب لإتاحة خدمات الدفع عبر أنظمة تشغيل أندرويد فى مصر خلال النصف الأول من 2025 ، والتى تسمح بالدفع الإلكترونى مقابل السلع والخدمات بتطبيقات الهاتف.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر قبل أيام، بمشاركة 3 بنوك هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إضافة البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية تباعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خدمة أبل باى تتيح الدفع مقابل السلع والخدمات عند التجار بشكل سلس وآمن باستخدام تطبيق أبل باى على هواتف المحمول من شركة أبل.

كان المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع، أعلن قبل أيام أن البنك المركزى المصرى انتهى قبل أسابيع من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات وتم الاعلان إطلاق الخدمة للعملاء اليوم.



جدير بالذكر أنه تم قبل أسابيع، تفعيل استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيا إلى حساب العملاء فى كافة البنوك من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.



