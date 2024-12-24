شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأوجه وزارة العدل بالعمل على تطبيق عقوبة الإعدام ضد جرائم الاغتصاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل قليل، أنه سيعمل على توجيه وزارة العدل، بالعمل على تطبيق عقوبة الإعدام ضد جرائم الاغتصاب وبعض جرائم القتل، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب قد ألقى خطابا طويلا قى وقت سابق، وصفه بأنه يقدم استعراضا صغيرا للثورة المنطقية التى ستأتى بها إدارته، وتعهد بإغلاق حدود البلاد وإنهاء القيود الفيدرالية وخفض الضرائب وملاحقة منافسيه، وإنهاء جنون المحتولين جنسيا.

وفى الخطاب الذى استمر 90 دقيقة، أمام مؤتمر للمحافظين فى فينيكس بولاية أريزونا، قالت نيويورك تايمز، إن ترامب قدم رؤية المنتصر للنصر الانتخابى الذى حققه، حيث وصف خصومه الليبراليين بأنهم مرتبكون ووعد بالبدء فى عصر ذهبى جديد فى أمريكا.