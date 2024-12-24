شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.. مشايخ سيناء وسياسيون يرحبون بالإفراج عن أبناء أرض الفيروز.. شيخ مشايخ سيناء: تحية للرئيس ونقف خلف قيادته.. محمد الزهار: قرار يعزز النسيج الوطنى.. طارق البرديسى: عادل وإنسانى.. وجيهان مديح: تقدير مستحق..

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ـ الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.. مشايخ سيناء وسياسيون يرحبون بالإفراج عن أبناء أرض الفيروز.. شيخ مشايخ سيناء: تحية للرئيس ونقف خلف قيادته.. محمد الزهار: قرار يعزز النسيج الوطنى.. طارق البرديسى: عادل وإنسانى.. وجيهان مديح: تقدير مستحق

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