شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بسرعة البت فى طلبات المواطنين من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار حرص الوزير عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ويأتى هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.



