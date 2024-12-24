شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، مقر الكنيسة الكاثوليكية بجنوب الجيزة لتهنئة الأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان فى استقبال محافظ الجيزة، نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف، والقس ميلاد موسى راعى مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته لتهنئة الحضور، وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وزكى عباس، ونشوى الشريف أعضاء مجلس النواب، والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، والشيخ أيمن عبود مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية المحافظة.