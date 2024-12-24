شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تدريب مشروع الكابستون لتعزيز طلبة التكنولوجيا التطبيقية لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

انتهت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى لمشروع "الكابستون"، والذى انعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

شهد البرنامج مشاركة ممثلى القطاع الخاص، والمشرفين التنفيذيين للمدارس، فى خطوة هامة تعكس التكامل بين منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية واحتياجات القطاع الخاص، وتضمن البرنامج جلسات تدريبية مكثفة تناولت مفاهيم مشروع "الكابستون" وأهدافه ومراحله المختلفة، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز التكامل بين العملية التعليمية وسوق العمل.

و أكدت شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على أهمية مشروع "الكابستون" كأداة تعليمية حديثة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب بشكل شامل. أوضحت أن المشروع يعزز التفكير النقدى والإبداعى، ويحفز العمل الجماعى من خلال تنفيذ مشاريع عملية تحاكى بيئة العمل الواقعية، مما يمكن الطلاب من اكتساب خبرات حقيقية تدعم جاهزيتهم لسوق العمل. كما نوهت إلى دور المشروع فى تنمية مهارات العرض والتواصل، وتحفيز الابتكار وبناء الثقة بالنفس.

تأتى هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة التى تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لدعم تطوير مهارات طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يعكس التعاون مع ممثلى القطاع الخاص والشركاء الصناعيين التزام الوحدة بتحقيق تكامل حقيقى بين التعليم وسوق العمل، بهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة فى السوق المحلى والإقليمى والدولي.