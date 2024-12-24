شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد احتفالية تجهيز 150 فتاة من المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

يشهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية تجهيز 150 فتاة من المقبلات على الزواج، بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ونشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو يرصد تجهيزات الاحتفالية، مشيرة إلى أن الحفل برعاية وحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سيشهد تجهيز 150 عروسة مقبلة على الزواج من أبناء المحافظة.

وكرم محافظ الجيزة، أول أمس الأحد، 36 لاعبًا ولاعبة ومدربًا وإداريًا من أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى والحاصلين على المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية والبطولات الدولية موسم 2024 بألعاب المصارعة والتايكوندو والملاكمة، وذلك فى إطار دعم ورعاية محافظ الجيزة للمتفوقين والمتميزين فى كافة المجالات من أبناء المحافظة وتكريمهم نظير تميزهم وتفوقهم.

كما كرم، محافظ الجيزة، الخميس الماضى الموافق 12 ديسمبر 2024، الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى بالدورات التدريبية المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة ومركز تدريب التنمية البشرية بالديوان العام للمحافظة، بحضور محمد نور السكرتير العام والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية.