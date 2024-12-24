شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان: 260 ألف عميل رفعوا مستندات "سكن لكل المصريين" على الموقع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم مد فترة التقديم على وحدات "سكن لكل المصريين" على الموقع الإلكتروني حتي 15 يناير القادم، بسبب قلق البعض من مواجهة مشاكل في رفع المستندات والضغط على الموقع.

وأشارت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أنه تم إصدار بيان صحفي لكل مواطن تقدم بطلب للحصول على الوحدات وتواجه مشاكل في التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث تم عمل لينك للدخول عليه لتحديد سبب المشكلة وحلها خلال 24 ساعة.

وأضافت أن عدد المواطنين الذين رفعوا بياناتهم على الموقع حوالي 260 ألف عميل من الذين قدموا ودفعوا مقدمات الحجز، مشيرة إلى أن عدد الوحدات 79 ألف وحدة والمدن الجديدة كلها فيها أولويات، قائلة: "قلنا قبل ذلك لو عدد الحاجزين تجاوز عدد الوحدات هنطبق الأولويات وسنرتب الأولويات بعد الإعلان والفرز واللي خارج الأولوية هيسحب فلوسه وهيكون له أولوية في إعلانات قادمة".