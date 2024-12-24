شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 581 لسنة 2024 بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على عدد (54) محكومًا عليهم حضوريًا فى القضية رقم 811-80-2023 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية جزئى شمال سيناء، نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا فى إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.