أخبار مصر

ننشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 05:30 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 581 لسنة 2024 بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على  عدد (54) محكومًا عليهم حضوريًا فى القضية رقم 811-80-2023 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية جزئى شمال سيناء، نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا فى إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements