شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل
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