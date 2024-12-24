شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مقابلات المنسقين والتقنيين المرشحين للمشاركة ببرامج تحفيظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أجرى الجامع الأزهر اليوم المقابلات الشخصية والعلمية للمنسقين والتقنيين العاملين بالرواق الأزهرى، والذين تم ترشيحهم من قِبل الإدارات الفرعية للرواق الأزهرى بجميع محافظات الجمهورية، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة، وذلك لبدء تفعيل المرحلة الأولى من المنصة الدولية للأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد لأبناء المصريين بالخارج.

وذكر دكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، أن المقابلات العلمية والتقنية والفكرية تتمثل فى تقييم المعرفة والمهارات العلمية والفنية للمتقدمين وقدرتهم على تحليل المشكلات، وابتكار الحلول الجديدة فيما يطرأ من المستجدات، حيث يتم خلال المقابلات طرح أسئلة متنوعة ومحددة لقياس مدى استيعاب المتقدمين للمفاهيم العلمية، وقدرتهم على تطبيقها بما يتناسب ومنظومة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى تقييم المهارات الإدارية والقدرة على التواصل والتعاون مع الآخرين.

وفى نفس السياق أوضح دكتور هانى عودة مديرعام الجامع الأزهر، أنه يتم تقييم أداء المرشحين واختيار الأفضل والأكفأ، والأكثر ملاءمة من بينهم للمشاركة فى المنصة الدولية، بناءً على المعرفة العلمية والخبرة السابقة والمهارات الإدارية والقدرة على الابتكار، ومهارات التعامل مع الحاسب الآلى والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يتم تقييم مهارات المرشحين فى الإدارة والقيادة، بالإضافة إلى قدراتهم فى التواصل والتنظيم والقدرة على حل المشكلات الإدارية؛ وذلك لتحقيق أهداف الرواق المرجوة.



وأضاف أنه تجرى الاختبارات بمقر الجامع الأزهر خلال الفترة من 22-30 ديسمبر 2024م، وقد تم الإعلان عن المنصة الدولية للأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف فى ديسمبر الجارى، وتقدم إليها 5273 دارسا من أبناء المصريين المقيمين فى 69 دولة على مستوى العالم.