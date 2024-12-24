شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعلن تحديد مدة البرنامج الدينى بـ 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحديد مدة البرنامج الديني بما لا يزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا يزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة.

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام أنه يستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:

-فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

-قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

-وزير الأوقاف.

-فضيلة مفتي الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للإعلام بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، والذى اتخذ القرارات التالية التي تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة، على أن يتم تنفيذها اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025:-



•تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.

•تمنع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية.. ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.

•مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:

-فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

-قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

-وزير الأوقاف.

-فضيلة مفتي الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.