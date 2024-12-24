شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القبائل: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يعكس روح القيادة الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر اتحاد القبائل والعائلات المصرية بيانا تقدم فيه بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.



وأكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية أن القرار يعكس روح القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لدور أبناء سيناء الوطني في مكافحة الإرهاب وتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وحمايته .. كما ينبع القرار من إنسانية سيادته النبيلة والمعهودة حيال الظروف الإنسانية للصادر بحقهم أحكام قضائية .



كما أكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية أن قرار الرئيس السيسي يأتي ليؤكد أن سيناء وأبناءها دائمًا في قلب مصر .. كما يرسخ المسار والنهج الذي تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي وهو العدالة والإنسانية كأساس للتعامل مع كل أبناء الوطن .



وجدد اتحاد القبائل والعائلات المصرية العهد والتأكيد على أنه سيظل حصناً منيعاً للدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على دعم الاستقرار الوطني وتعزيز التنمية الوطنية من خلال المساهمة الفعالة في بناء مجتمع مصري متماسك ومترابط .

