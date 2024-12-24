شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: صرف 2.3 مليون جنيه رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

وافق وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، على صرف إجمالى مبلغ 2 مليون و300 ألفًا و242 جنيهًا من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين فى حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألفًا و242 جنيها، عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية.. حيث بلغ إجمالى المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملًا غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجارى فقط.

وقال الوزير، إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية، واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة"، إضافة إلى تعويضات من "بند الحوادث" المستحدث الذى تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوف، و20 ألفًا للمصاب.

جدير بالذكر أن هذا الدعم الجديد يأتى فى إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة،والتى تتمثل أيضا، فى صرف 6 منح كل عام، وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة،وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات "مزاولة الحرفة"، وقياس "مستوى المهارة" للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحى عليها، والتوسع فى قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.