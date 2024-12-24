شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير القمبز: العفو عن أبناء سيناء يجسد روح التلاحم بين القيادة والشعب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد سمير القمبز، أحد قيادات مدينة رفح المجتمعية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بالعفو الرئاسى عن عدد من أبناء سيناء، واصفًا القرار بأنه خطوة إنسانية تعزز الثقة بين الدولة وأهالى سيناء.

وقال القمبز: "هذا القرار يعكس مدى حرص الرئيس السيسى على تلبية مطالب أهالى سيناء ومراعاة البعد الإنسانى فى قراراته. لقد أدخل هذا العفو البهجة والفرح إلى قلوب العديد من الأسر، وهو دليل على تقدير الدولة لدور أبناء سيناء فى حماية الوطن والمشاركة فى تنميته".

وأضاف: "نحن كأبناء سيناء نعتبر هذا القرار دعمًا لمسيرتنا فى العمل الوطنى، وسنظل دائمًا على العهد فى الوقوف إلى جانب الدولة ومساندة جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار".

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسى عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتى القرار فى إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخى الذى يقوم به أبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة.