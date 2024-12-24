الشيخ عبد الله جهامة: العفو الرئاسى تقدير لدور أبناء سيناء فى خدمة الوطن

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أشاد الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من أبناء سيناء، معتبرًا القرار خطوة تعكس تقدير القيادة السياسية لدور أبناء سيناء التاريخى فى حماية الوطن.

وقال جهامة: "نشكر الرئيس السيسى على هذا القرار الذى يؤكد حرصه على تلبية مطالب أهالى سيناء ومراعاة البعد الإنساني. لقد أدخل القرار الفرحة إلى قلوب الأسر المتأثرة، وأثبت أن الدولة لا تنسى من وقفوا إلى جانبها فى أحلك الظروف".

وأضاف: "هذا العفو يأتى كرسالة اعتراف بجهود أبناء سيناء فى حماية أمن مصر واستقرارها، ويعزز من الروابط القوية بين القيادة والشعب فى سيناء. سنظل دائمًا أوفياء للوطن، داعمين لمسيرة التنمية والاستقرار".

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسى عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتى القرار فى إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخى الذى يقوم به أبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة.