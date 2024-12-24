شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى و7 جرحى فى انفجار سيارة ملغمة فى منبج شرقى حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام سورية، إن سيارة انفجرت فى منبج شرقى حلب السورية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت وسائل إعلام سورية، مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة مبنج شمالي سوريا.

في سياق آخر، اتفق قادة فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية، إنه "في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد ‏دعا وزير الداخلية "محمد عبد الرحمن" عناصر النظام البائد والمواطنين ‏الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة".