شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات حفر بئريين جديدين بحقل ظهر خلال الأيام القادمة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد حقل غاز ظهر خلال الأيام القادمة بداية استئناف أعمال الحفر، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي 220 مليون قدم مكعب في اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومى، وذلك من خلال إضافة بئرين جديدين، حيث تشير التوقعات، أنه قبل منتصف عام 2025، سيعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان.

وخلال الشهر الجارى التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، مارتينا اوبيتزي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية والوفد المرافق لها ، لاستعراض ومتابعة أنشطة وبرامج عمل شركة إيني الإيطالية في مصر، و موقف تقدم الأعمال فى مناطق امتيازها لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وذلك في إطار استعراض خطوات التعاون خلال العام الحالي الذي شارف علي الانتهاء، والجهود المشتركة لدفع العمل قدما خلال العام الجديد.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة إيني الإيطالية التي تمتد لأكثر من 70 عاماً والدور المحوري للشركة في ضخ استثمارات لتنمية موارد الغاز والبترول في مصر، مؤكداً أهمية البناء علي الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين وكان من نتائجها إعطاء دفعات مهمة لأعمال شركة إيني في مصر والتي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء برنامج العمل لشركة إيني في إطار خطة قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج ، كما تم استعراض الاعمال في مناطق امتياز الشركة المختلفة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا وسيناء، وبحث الخطوات المستقبلية المشتركة في إطار العمل على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.

وطرحت الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة، كما أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .



