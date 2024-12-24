شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من خلال متابعة الأقمار الصناعية هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية علي غرب البلاد أدت إلي إثارة الرمال والأتربة هناك وعلي إثرها تنخفض الرؤية الأفقية .

كما تظل الأجواء مائلة للبرودة علي كافة الأنحاء نهارا وشديدة البرودة ليلا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس مع نشاط الرياح

وتابعت هيئة الأرصاد: يرجي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في المساء والصباح الباكر

الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر .

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.



