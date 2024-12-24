شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عزمى أبومليح: شكرا للرئيس على قراره الإنسانى بالعفو عن 54 من أبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الشيخ عزمي أبو مليح، أحد رموز مدينة رفح، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسى عن عدد من أبناء سيناء.

وقال الشيخ أبو مليح: “نشكر السيد الرئيس على هذا القرار الإنساني الذي يعكس حرصه الدائم على تلبية مطالب أهالي سيناء وتقديره لدورهم الوطني في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب. هذا القرار أدخل البهجة إلى قلوب الأهالي ويؤكد على مكانة أبناء سيناء في قلب الدولة المصرية”.

وأضاف: “نؤكد أننا سنظل دائمًا في خدمة وطننا العزيز مصر، داعمين لكل جهود التنمية والاستقرار في سيناء الحبيبة”.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.