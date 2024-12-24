شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ إسماعيل البعيرة: العفو الرئاسى خطوة تعكس اهتمام القيادة بأبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الشيخ إسماعيل البعيرة، إحدى القيادات الشعبية بمركز رفح، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من أبناء سيناء، معتبرًا إياه خطوة إنسانية ووطنية هامة.

وقال البعيرة: “هذا القرار يؤكد اهتمام القيادة السياسية بأبناء سيناء وتقديرها لدورهم التاريخي في حماية الوطن والمساهمة في استقراره. نشكر السيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي أسعدت قلوبنا جميعًا ورفعت المعاناة عن الأسر المتأثرة”.

وأضاف: “نرى في هذا القرار تأكيدًا على تعزيز التلاحم بين الدولة وأبناء سيناء، ودعمًا لمسيرة التنمية والاستقرار في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا”.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.