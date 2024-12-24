شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن الكنيسة السريانية: القيادات الإسلامية أول المدعوين باحتفالات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الطوائف المسيحية المختلفة فى العالم بعيد الميلاد المجيد الليلة، حاملة معها رسالة المحبة والسلام والتسامح والسلام، وخصوصا فى مصر حيث يعكس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عمق المحبة والترابط والوحدة الوطنية فى تبادل التهانى بين أبناء الوطن الواحد وفى زيارات القيادات الدينية الإسلامية للكنائس فى عيد الميلاد المجيد وفى عيد القيامة المجيد وغيرها من الأعياد والمناسبات الدينية.

وقال الأب فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية فى مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أجواء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى مصر تكون رائعة، حيث يوجد بها تنوع غنى جدا سواء على مستوى الكنائس سواء الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو الإنجيلية بالإضافة إلى غناها الجغرافى والتاريخى العميق.

وأضاف أن القيادات الدينية الإسلامية أول المدعوين للمشاركة فى معنا فى العديد من الفعاليات الكنسية مثل عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة، بالإضافة إلى كافة الكنائس الأخرى، مؤكدا على أن السوريين لجأوا إلى مصر وموجودين فى مناطق عديدة ويشاركون فى احتفالات عيد الميلاد وإضاءة شجرة الميلاد أيضا.