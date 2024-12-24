شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأرز بـ22 جنيها والسكر بـ25 والزيت بـ 51 بمعرض السلع الغذائية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، جميع المنتجات بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ووفر المعرض، اليوم، كيلو الأرز بـ22 جنيهًا، وكيلو السكر بـ25 جنيهًا، والمكرونة زنة (400 جم) بـ6 جنيهات، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ51 جنيهًا، وكرتونة البيض بـ110 جنيهات، كيلو اللحوم البلدي بـ280 جنيهًا.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلي توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.