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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
الرئيس
ويأتى قرار الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخى لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا فى إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة.
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