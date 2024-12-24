شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة السورية تتفق على حل جميع "الفصائل المسلحة" ودمجها فى وزارةالدفاع والان مع تفاصيل الخبر

اتفق قادة فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، الثلاثاء، بعد اجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية، إنه "في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد ‏دعا وزير الداخلية "محمد عبد الرحمن" عناصر النظام البائد والمواطنين ‏الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة".

وفي تصريح نشرته الوزارة في قناتها على منصة تلجرام، وأوضح الوزير عبد ‏الرحمن أنه تم تحديد مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر ‏النظام والأهالي، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ ‏الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.‏

وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ ‏على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، داعياً جميع المعنيين إلى ‏الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.‏