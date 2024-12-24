شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقى عددا من المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاء المواطنين الأسبوعي لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة والاستجابة له، وذلك في إطار خطة الدولة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوى المواطنين المقيمين بأحياء الهرم والوراق ومركز ومدينة أبو النمرس.

وفي حي الهرم، بحث محافظ الجيزة شكوي أحد المواطنين من قاطني شارع الإمام مالك بالكوم الأخضر بحي الهرم لتضرره من قيام مالك العقار بتحويل المخزن إلي ورشة دون الحصول علي التراخيص اللازمة مما يتسبب في ازعاج شديد للمواطنين من قاطني العقار.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المالك لتحويل المخزن إلي ورشة وممارسة النشاط بدون ترخيص وقطع المرافق عنه لعدم ممارسة النشاط وقيامه باستخدام مخارط وماكينات تحدث تلوث بيئي وإزعاج مستمر للسكان.

وبحث محافظ الجيزة شكوي إحدى المواطنات تتضرر من وجود تراكم مخلفات قمامة ورتش علي جانبي الطريق في المسافة الواقعة بين شارع القومية ومنزل الطريق الدائري.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة محل الشكوي مع تنظيم دوريات وأكمنة ثابتة ومتحركة علي مدار اليوم لضبط السيارات التي تلقي المخلفات بالطريق العام والتحفظ عليه مع اتخاذ الإجراءات القانونية كإجراء رادع لمنع تكرار ذلك مجددًا.

ووجه المحافظ بضرورة دراسة مدى إمكانية تطوير وتجميل المنطقة لتحسين الصورة البصرية والجمالية بها.

وشهد اللقاء فحص الطلب المقدم من أحد المواطنين من ذوي الهمم والذي يلتمس فيه الموافقة علي طلب السير في إجراءات ترخيص بناء قطعة الأرض الكائنة بحوض بركة حنس زمام نزلة الأشطر.

وببحث الطلب المقدم من المواطن، تبين أن قطعة الأرض الخاصة به خارج الحيز العمراني وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة توفير وحدة سكنية بقيمة إيجارية مناسبة تتناسب مع ظروفه المعيشة، وذلك لحين إدراج قطعة الأرض المراد ترخيصها ضمن الأحوزة العمرانية من خلال جهة الولاية.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس جهاز الجبانات باستكمال السير في إجراءات تسليم الجبانة المخصصة لإحدي المواطنات طبقآ للقانون، وذلك استجابة للشكوى المقدمة منها.

ومن جانبهم، أعرب المواطنين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة على الاستجابة السريعة لمطالبهم، متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.