شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الليبى فى ذكرى الاستقلال: نراقب المتغيرات الخطيرة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن الظروف اليوم باتت أكثر إلحاحا لتكاتف الجهود المحلية والدولية على حد سواء للعمل على مشروع جاد يتجنب تكرار التجارب الفاشلة.

وأضاف القائد العام للجيش الليبي في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، أنه يجب العمل على بناء دولة الدستور التي تواكب متطلبات العصر وتطوره، وتنقذ البلاد من أزماتها السياسية المتفاقمة وخطورة تداعياتها على سلامة ليبيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية ستكون في مقدمة الداعمين لأي مشروع وطني ومدافعة عنه بكل ما لديها من قوة.



وأوضح المشير خليفة حفتر، أن القيادة العامة للجيش الليبي تراقب المتغيرات الخطيرة التي تجتاح المنطقة، مؤكداً: "نحن على درجة عالية من اليقظة والجاهزية لحماية مكتسباتنا ومقدراتنا والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار".

وفي ختام كلمته، وجه المشير حفتر رسالة للقوات المسلحة الليبية قائلا: نحن سائرون بعون الله في طريق البناء والإعمار رغم كل التحديات والعوائق، لا غاية لنا إلا أن نرى طموحات وآمال المواطن الليبي قد صارت أمرا واقعا وأن دماء شهدائنا وجرحانا لن تذهب سدى.

ويحتفل الليبيون في 24 ديسمبر من كل عام بذكرى الاستقلال، الذي تجسد فيه نضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، ثم استمر الكفاح ضد الاحتلال حتى صدر قرار الأمم المتحدة بمنح ليبيا الاستقلال في نوفمبر العام 1949، بعد خمس سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية.



وفي 24 ديسمبر من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار بمدينة بنغازي استقلال ليبيا.