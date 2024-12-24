شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يكلف أسامة راضى رئيساً لقناة النيل للأخبار والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف أسامة راضي رئيساً لقناة النيل للأخبار.

يعد أسامة راضي من أبرز أبناء ماسبيرو الذين عملوا في تجارب إعلامية كبري، حيث عمل في مكتب وكالة أسوشيتدبرس بالقاهرة ، ثم مدرباً إعلامياً في الإمارات وقطر ولبنان والأردن ، كما عمل مدرباً استشارياً في مؤسسة طومسون رويترز البريطانية.

فى عام 2013 استقال أسامة راضي من عمله مشرفاً علي غرفة الأخبار في قناة الجزيرة في الدوحة احتجاجاً علي السياسة الإعلامية للقناة إزاء ثورة 30 يونيو , وفي السنوات الأخيرة عاد إلي الهيئة الوطنية للإعلام للعمل في بيته الأول من جديد.

يذكر أن قناة النيل للأخبار التي تأسست قبل أكثر من ربع قرن يتم بثها علي موجات إف إم الإذاعية لأول مرة قريباً. ومن المقرر بدء عملية تطوير واسعة النطاق في قناة النيل للأخبار 2025.