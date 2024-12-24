شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ناعيا محمد طعيمة: رحل بعد مسيرة حافلة فى العمل الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

نعى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفى الزميل محمد طعيمة الذى رحل عن عالمنا اليوم، بعد مسيرة طويلة وحافلة في العمل الصحفى.

وأضاف خالد البلشى، أن محمد طعيمة رحل بعد رحلة طويلة من العمل الصحفي والسياسي، مضيفا أن الراحل لم يتوقف طوال حياته عن الحلم بصحافة مختلفة وتجربة صحفية مهنية بملامح طالما صاغها واعد لها ورتب لها.



وتابع :"وبقدر حلمه لمهنة أعطى لها من روحه وصحته كان حلمه لأبنائه الذين وهب لهم حياته، رحم الله محمد طعيمة وغفر له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وزوجته وأبنائه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان الموت قد غيب اليوم الكاتب الصحفى الزميل محمد طعيمة بعد مسيرة طويلة وحافلة في العمل الصحفى شغل خلالها مناصب فى إدارة تحرير صحف هامة منها العربي الناصري، البديل ،المصري اليوم ،صوت الأمة ،الخليج 365 بالإضافة إلى صحف عربية أخرى كما أصدر الزميل مجموعة من الكتب السياسية الهامة منها "خيانات الاخوان المسلمين ..فقه التلون".

كان للزميل الراحل نشاط سياسي هام في حركة كفاية قبل يناير 2011، كما لعب دورا في النضال ضد حكم جماعة الإخوان والمشاركة في 30 يونيو، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد لواء الإسلام عقب صلاة العصر اليوم.