شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البصل اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن أسعار الخضراوات فى الأسواق وتوفر وزارة التموين المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 24-12-2024، البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأبيض 20 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى التوسع فى إقامة سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة تنفيذا توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وكذلك السلع غير الغذائية مثل المنظفات وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية من منتجات بجودة عاليا وبأسعار مخفضة من 20 إلى 30% .

