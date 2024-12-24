شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس الكنائس الغربية فى مصر تعلن الفرح بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء مفعمة بالمحبة والسلام، تتعالى أصوات أجراس الكنائس الغربية الساعة الثامنة مساء فى مختلف أنحاء مصر لتعلن بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، ويعتبر عيد الميلاد أحد أهم الأعياد المسيحية، حيث يمثل ميلاد السيد المسيح.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح غدا الأربعاء 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة.

كما تبدأ كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك قداس العيد فى الثامنة مساء، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات، ويترأس القداس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.

وكان قد هنأ أمس قداسة البابا تواضروس الثاني، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به عدد من الكنائس المسيحية غدٍ الأربعاء. وزار قداسته، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وكان في استقبال قداسته إلى جانب البطريرك، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، والكهنة، والراهبات.