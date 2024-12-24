شكرا لقرائتكم خبر عن سعر كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات بمعرض السلع الغذائية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، مختلف أنواع السلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وطرح المعرض، كيلو الطماطم بـ5 جنيهات، وكيلو البصل بسعر يتراوح ما بين 15 و 18 جنيهًا، وكيلو البطاطس "تحمير" بـ10 جنيهات، وكيلو الخيار بـ15 جنيهًا، وكيلو الجزر بـ8 جنيهات، وكيلو الفاصوليا بـ25 جنيهًا، وكيلو القلقاس بـ25 جنيهًا، وكيلو الكوسة بسعر يتراوح ما بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، وكيلو الباذنجان العروس أو الأبيض بـ15 جنيهًا.

ووفر المعرض، كيلو الباذنجان الرومي بسعر يتراوح ما بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، وكيلو الفلفل البلدي بـ25 جنيهًا، وكيلو الفلفل الاسكندراني بـ20 جنيهًا، وكيلو الجزر بـ10 جنيهات، وكيلو البسلة بـ25 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بـ7.5 جنيه، وكيلو البطاطا بـ5 جنيهات.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتح المعرض، أمس الإثنين، بموقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة بعد تطويره وتجهيزه ليكون معرض دائم ضمن المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بـ أسعار مخفضة، وذلك فى إطار خطة الدولة برفع العبء عن كاهل المواطنين.



