شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر الخضراوات والفاكهة يوميا وتوفر وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 24-12-2024، الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

يذكر أن على مدار الأسابيع الماضية أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين مبادرة سوق اليوم الواحد، وافتتح وزير التموين أول سوق بمحافظة الإسكندرية، ثم افتتح الوزير العديد من فروع سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة.

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات الفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% عن الأسواق الأخرى فضلا عن تميزها بجودة عالية.