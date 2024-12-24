شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24-12-2024 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ لمجمعات الاستهلاكية

الطماطم 8 جنيهات.

البصل الأحمر 15 جنيها.

البصل الأبيض 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها

- بطاطا 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

- الليمون بـ 45 جنيها. - الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.

- البسلة 30 جنيها. الموز البلدي بـ 26 جنيها. الرمان 40 جنيها

الفراولة 45جنيها. البرتقال 16 جنيها. الجوافة 30 جنيها.



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