شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية لطلبة المرحلة الابتدائية بنات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أقامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية لطلبة المرحلة الابتدائية بنات للعام الدراسي 2024,2025تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ومتابعة الدكتورة زهرة سليم مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وتامر فكرى المشرف العام.

وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أنه أقيمت بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية للمرحلة الابتدائية بنات (كرة السلة /كرة اليد/كرة الطائرة) بالمركز الرياضى للفتيات بالعجوزة بمشاركة 14 فرقة،

وجاءت النتائج كالاتى:

كرة سلة

المركز الأول محافظة الإسكندرية إدارة وسط مدرسة كلية النصر للبنات والمركز الثانى محافظة الغربية إدارة شرق طنطا مدرسة السلام والمركز الثالث القاهرة وإدارة القاهرة الجديده مدرسة منارة الفاروق الاسلامية والمركز الرابع القليوبية إدارة بنها مدرسة الشبان المسلمين.



وفى كرة طائرة

فاز بالمركز الأول محافظة الاسكندرية

إدارة وسط مدرسة كلية النصر بنات والمركز الثانى محافظة القاهرة إدارة الوايلى مدرسة كلية رمسيس

والمركز الثالث محافظة الجيزة إدارة الدقى والمركز الرابع القليوبية إدارة بنها مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية لغات.



وفى كرة اليد

فاز بالمركز الأول محافظة الشرقية إدارة أولاد صقر مدرسة عمر بن الخطاب والمركز الثانى محافظ مياط إدارة دمياط الجديدة مدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات والمركز الثالث الغربية إدارة غرب المحلة مدرسة العهد الجديد والمركز الرابع الجيزة إدارة العمرانية.