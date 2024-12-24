شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تقديم 4.4 مليون خدمة طبية ووقائية فى إطار مبادرة بداية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتنظيم القوافل العلاجية لتغطية كافة قطاعات المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على تقرير مديرية الشئون الصحية، حيث نجحت المحافظة في الحصول على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في القوافل العلاجية المنفذة خلال شهر نوفمبر والتي استقبلت 11650 مريضا بالقرى والمراكز وإجراء الكشف المبكر على 1300 حالة بالإضافة إلى 2900 حاله تم إجراء فحوصات وأشعة لهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تقديم 4.4 مليون خدمة طبية من مديرية الشئون الصحية تتنوع ما بين خدمات وقائية وتنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية بالمستشفيات في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة رعاية القلب بسعه 5 أسرة بمستشفي ام المصريين وتشغيل أقسام العناية المركزة والحضانات والعمليات بمستشفي شبرامنت المركزي.

وأشار النجار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتوسعة قسم العمليات بمستشفى أبو النمرس المركزي، وجاري التنسيق لاستلام ماكينات الغسيل الكلوى وتوريد محطة معالجة المياه ووصول وتركيب المحول الكهربائى الخاص بالقسم إلى جانب تكويد القسطرة القلبية بمستشفى الشيخ زايد المركزى وإجراء 13 قسطرة قلبية وتركيب أحدث جهاز منظار عظام وتركيب وتجهيز جهاز C.ARM.

وأوضح تقرير بجهود المديرية إنتهاء الاستعدادات لافتتاح 3 وحدات صحية بمدينة 6 أكتوبر ورفع وحدتي نزلة عليان وغمازة الكبرى للاعتماد، كما نجحت مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع المجتمع المدنى فى دعم مستشفى البدرشين المركزى بقسم الرعاية المركزة بقوة 25 سريرا واستلام جهاز CT وجارى الإعداد لبدء استخدامه، بالإضافة إلي تركيب جهاز غازات القلب، بالإضافة إلى زيادة 5 اسرة للرعاية المركزة بمستشفي الحوامدية العام.

وفي مجال الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة فقد تم فحص 120643 شخص ضد البلهارسيا و1000 حالة ضد مرض الملاريا.

وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة فقد تم متابعة عدد 17500 حالة حمل وانتظام صرف الألبان بمعدل 85000 علبة للرضع وإجراء 15640 فحص للغدة الدرقية.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الشئون الصحية بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية لتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية الخاصة برعاية وصحة المواطنين.