شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الزميل الصحفى محمد طعيمة والجنازة بعد صلاة العصر فى قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت اليوم الكاتب الصحفى الزميل محمد طعيمة بعد مسيرة طويلة وحافلة في العمل الصحفى شغل خلالها مناصب فى إدارة تحرير صحف هامة منها العربي الناصري، البديل ،المصري اليوم ،صوت الأمة ،الخليج 365 بالإضافة إلى صحف عربية أخرى كما أصدر الزميل مجموعة من الكتب السياسية الهامة منها "خيانات الاخوان المسلمين ..فقه التلون"

كان للزميل الراحل نشاط سياسي هام في حركة كفاية قبل يناير 2011، كما لعب دورا في النضال ضد حكم جماعة الإخوان والمشاركة في 30 يونيو، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد لواء الإسلام عقب صلاة العصر اليوم.