شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لا صحة لتجميع كراسات تقييم التلاميذ نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لصدور قرار من وزارة التعليم بتجميع كراسات التقييمات الخاصة بالتلاميذ والأداءات الصفية والمنزلية بالمرحلة الابتدائية نهاية ديسمبر الجاري، وحفظها بالمدرسة لتجميع درجات الطالب، مضيفة أن هناك تعليمات برصد درجات الطلاب التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية أول بأول ، وتسجيلها في كشكول الطالب ودفتر الخاص بالمعلم، ولا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد الدراسية الأساسية يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعداديةفى المواد الدراسية الأساسية وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.