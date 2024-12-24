شكرا لقرائتكم خبر عن معرض محافظة الجيزة فى حى جنوب يطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، والذي افتتحه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جميع المواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويطرح المعرض في 69 باكية، ولمدة أسبوعين، كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والخضراوات، والفواكه، واللحوم، والدواجن.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش علي مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها لتخفيف العب عن كاهل المواطنين.



