شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى معرض السلع الغذائية بحى جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وطرح المعرض، الذي افتتحه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أمس الإثنين، بموقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة بعد تطويره وتجهيزه، كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والخضراوات، والفواكه، واللحوم، والدواجن، بأسعار مخفضة.

وجاءت قائمة أسعار الخضراوات والفواكه في السوق، اليوم، على النحو التالي:

-كيلو الفاصوليا بـ25 جنيهًا.

-كيلو الجزر بـ8 جنيهات.

-كيلو البصل بسعر يتراوح ما بين 15 و18 جنيهًا.

-كيلو القلقاس بـ25 جنيهًا.

-كيلو البطاطس "تحمير" بـ10 جنيهات.

-كيلو الخيار بـ15 جنيهًا.

-كيلو الطماطم بـ5 جنيهات.

-كيلو الكوسة بسعر يتراوح ما بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

-كيلو الباذنجان العروس أو الأبيض بـ15 جنيهًا.

-كيلو الباذنجان الرومي بسعر يتراوح ما بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

-كيلو الفلفل البلدي بـ25 جنيهًا.

-كيلو الفلفل الاسكندراني بـ20 جنيهًا.

-كيلو الجزر بـ10 جنيهات.

-كيلو البسلة بـ25 جنيهًا.

-كيلو الفاصوليا بـ7.5 جنيه.

-كيلو البطاطا بـ5 جنيهات.

-كيلو اليوسفي بسعر يتراوح ما بين 10 و12 جنيهًا.

-كيلو البرتقال بصرة بـ10 جنيهات.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد إحتياجاتهم بأسعار مخفضة.