شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى إيبارشية بنى مزار فى نياحة كاهن إثر حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني العزاء للأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القمص أنجيلوس بطرس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

وكان تنيح أمس، إثر حادث سير، القمص أنجيلوس بطرس كاهن كنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة، التابعة لإيبارشية بني مزار، بمحافظة المنيا، عن عمر تجاوز 45 سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت حوالي 23 سنة.

وولد الأب المتنيح يوم 7 يوليو 1979 وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار السابق، ونال رتبة القمصية بيد الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا يوم 6 يونيو 2023.

والأب الراحل حاصل ليسانس آداب - قسم فلسفة، من جامعة المنيا، إلى جانب بكالوريوس العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية بالمنيا، ودبلومتي التاريخ الكنسي واللاهوت من معهد الدراسات القبطية، كما حصل على دبلومتي الإرشاد الروحي، والكتاب المقدس من معهد الرعاية والتربية.